سهيل المزروعي: الإمارات ستفاجئ العالم باستراتيجيتها لمستقبل الاستدامة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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قال معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تفاجئ العالم، باستراتيجيتها الجديدة للاستدامة والتي سيتم تدشينها العام الجاري، بالتوافق مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات.

وأوضح في رده على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) بأن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وضعت خططاً ومبادرات طموحة تسهم في تعزيز جهود الدولة ومستقبلها المستدام، مؤكداً في الوقت نفسه بأن استراتيجية الإمارات الجديدة سيستفيد منها العديد من الدول الأخرى وستحذوا حذو الدولة.

وأفاد بأن الحكومة انتهت حالياً من إجراءات استبدال وتغيير نحو 90% من عدادات خدمات الكهرباء والماء القديمة بأخرى "ذكية" في الدولة، والتي تتميز عن سابقتها بكونها دقيقة للغاية وتعالج المشاكل التي كان يتعرض لها المستهلكون خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إنجاز باقي الإجراءات المرتبطة بعملية التبديل، بحيث تنتهي الوزارة من كافة الاجراءات بوصول نسبة الإنجاز إلى 100% خلال الفترة المقبلة.

وبين بأنه في حال ثبوت العطل في العداد، يحق للمستهلك تصحيح الفاتورة، وذلك بناءً على تقرير فحص العداد الذي تجريه الجهات المعنية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، وهي اهداف مستقبلية يتم مراعاتها في الاستراتيجية الجديدة.

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