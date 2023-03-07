سهيل المزروعي: سيتم تطبيق نظام "إنذار مبكر" للسيول قبل حدوثها بـ 5 ساعات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية التي تصب في رفع جاهزية الدولة للتصدي لحالات هطول الأمطار الغزيرة وما يصاحبها من سيول، بما يسهم في خفض الخسائر المادية التي قد تتسبب فيها.

ونوه في رده على سؤال برلماني اليوم (الثلاثاء) بأن الوزارة، تعكف حالياً على إطلاق نظام انذار مبكر متطور، يتم ربطة بمنظومة متكاملة من الأجهزة الحديثة والمتطورة القادرة على رصد معدلات هطول الإمطار خاصة في مناطق السدود، وتحليلها ومن ثم إعطاء الجهات المعنية توقعات حول الحالة المناخية وما قد يطرأ عليها من تحديثات خلال الساعات الـ 5 المقبلة، مما ينبه الأهلي للمخاطر التي قد تحدق بهم خلال الساعات الخمس المقبلة، وبالتالي زيادة زمن الاستجابة ونقلهم إلى مواقع أكثر أماناً.

وحول المقترحات التي تم عرضها خلال الجلسة، أوضح معاليه بأن الوزارة ستشرع خلال الفترة المقبلة على نقل بعض المقترحات التي تم استعرضها تحت قبة البرلمان من بينها دراسة إمكانية انشاء صندوق للازمات والطوارئ، مشيراً في الوقت نفسه بأن انشاء هذا الصندوق يتطلب مساهمات من عدة جهات منها الحكومة والجهات المحلية.

وقال أن المنخفض الذي تعرضت له الدولة في العام الماضي، يعتبر وضع استثنائي لم تشهده هذه المناطق خلال الأربعين العام الماضي، حيث أن كثافة الامطار وصلت في بعض المناطق إلى 231 ملي متر، في حين انه اذا نظرنا إلى متوسط الامطار في المنطقة يتبين بأن تلك المناطق مصممة لاستيعاب 40 ملي متر

وتابع : تتولى الوزارة حالياً مهام إدارة والاشراف على 103 من السدود والقنوات المائية، ونتيجة للحالة التي تعرض إليها الدولة العام الماضي فقد تقرر تعزيز منظومة السدود واستخدام بعض التقنيات الحديثة ومن ضمنها كاميرات متطورة في السدود تعمل على تقديم إنذار مبكر.

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