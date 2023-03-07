«أوقاف دبي» تدعم «جسور الخير» بـ 7 أطنان من الملابس

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي في دعم الحملة الإغاثية الوطنية «جسور الخير» لمساندة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، عبر تخصيص 7 أطنان من الملابس من خلال «وقف عطاء للملابس».

ووجّه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة المندرج تحت إدارة «أوقاف دبي»، منذ اليوم الأول لإطلاق حملة «جسور الخير»، بتخصيص تبرعات الملابس لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، كما خصص أحد المساهمين في وقف طاولة في مطعم ريع يوم كامل لدعم الحملة.

عطاء

وساهم موظفو المؤسسة، وبحضور علي المطوع الأمين العام للمؤسسة ومديري الوحدات التنظيمية، بتجميع وتعبئة حزم الإغاثة التي تضمنت المواد الغذائية والاستهلاكية والصحية والملابس الشتوية، وتعبئتها وتجهيزها لإرسالها إلى الدول المتضررة، وذلك بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، حرص المؤسسة على المشاركة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء الإنساني ودعم نهجها الدائم في مساندة المجتمعات التي تعاني ظروفاً إنسانية صعبة.

استجابة

ومن جانبها أعربت زينب التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، عن شكرها وتقديرها لأصحاب الأيادي البيضاء على مساهمتهم في دعم المسيرة الإنسانية النبيلة للمركز والاستجابة العاجلة لدعم المجتمعات المنكوبة.

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