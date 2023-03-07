«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 10 آلاف سلعة خلال رمضان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق حملتها الرمضانية لتخفيض أسعار أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل إلى 75%، وذلك ضمن مبادراتها السنوية الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز أسواق إمارة دبي بصورة خاصة وسوق دولة الإمارات بصورة عامة مع ضمان توفير المخزون واستقرار الأسعار، إذ إنها تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام وتعتبر استثنائية لتخفيف العبء عن المستهلكين خلال الشهر المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته تعاونية الاتحاد للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقال المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد، إن حملة هذا العام مميزة لاحتوائها على 7 حملات ترويجية بنسبة خصومات تصل إلى 75%، لافتاً إلى أن التعاونية ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي منها الأرز والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.

وأكد أن التعاونية لديها مخزون يكفي لنحو 6 أشهر، وأن جميع التخفيضات في تعاونية الاتحاد لن تمس جودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، حيث تعتبر التعاونية أن من أهم المرتكزات لديها عدم المساس بالجودة مقابل السعر أو تخفيض الأسعار، مضيفاً إن جميع العروض في الحملة ستوفرها التعاونية عبر موقعها الإلكتروني ومتجرها الذكي، إضافة إلى توفير خاصية التوصيل.

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