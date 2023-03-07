«كهرباء دبي» شريكاً منظماً للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع لـ3 أعوام

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تكون بموجبه «كهرباء دبي» شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، لثلاثة أعوام (2023 - 2025)، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته الثماني السابقة، التي استقطب خلالها أكثر من 13000 مشارك من 45 دولة، وشهد تنظيم أكثر من 230 جلسة نقاشية، وكلمات رئيسة وورش عمل وزيارات فنية ودورات تدريبية.

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن هيئة كهرباء ومياه دبي، معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

أهداف

وأعرب معالي مطر الطاير عن سروره باستمرارية الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار معاليه إلى أن هذه الشراكة تسهم في تحقيق أهداف المنتدى المتمثلة في تسليط الضوء على التجربة التنموية الرائدة لإمارة دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حيث تعد دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وتتبنى أرقى المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع الأيقونية، مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو وترام دبي، والمشاريع المعمارية الفريدة.

وأكد معاليه أن المنتدى رسخ مكانته خلال الدورات السابقة، ويعد اليوم منصة عالمية، تستقطب الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الأفكار والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، مشيراً إلى أن المنتدى سيستمر في تعزيز رسالته في إثراء معارف المؤسسات والأفراد حول مستجدات تحقيق التميز والنجاح في إدارة مشاريع البنية التحتية.

وقال مطر الطاير: تعد إدارة المشاريع من الأدوات الفعالة في إدارة الأعمال، وتنظيمها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وساهمت المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، في تغيير قواعد إدارة المشاريع والأعمال التجارية، والاقتصاد، ويُظهِر المنتدى كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

أفضل الممارسات

من جانبه، أشاد معالي سعيد محمد الطاير بدور منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في تقديم تجربة دبي في مجال إدارة المشاريع، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في دبي، التي أصبحت مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مختلف القطاعات. وقال الطاير: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت دبي مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مختلف القطاعات، لا سيما المشاريع الكبرى في البنية التحتية التي تحقق فيها دبي الريادة على مستوى العالم، وتتصدر تقارير التنافسية العالمية».

بنية تحتية

وأضاف: « يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة، لرعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، حيث تتكامل جهود الهيئتين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية متطورة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة».

وأوضح معالي سعيد الطاير، أن جميع المشاريع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، تسهم في دعم الاستدامة بشكل كبير، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ستصل إلى 5000 ميغاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة على مراحل حتى عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً.

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