محمد بن زايد ومحمد بن راشد: العمل بروح الفريق والتطوير المتواصل طريقنا للتفوق

المصدر: دبي - البيان

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أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزراء الجدد في حكومة الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص قيادة الإمارات على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام، والتطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي، بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

وتفصيلاً، أدى، أمام سموهما، اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي كل من: معالي شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء، ومعالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوزراء التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويواكب تطلعات المواطن.

وقال سموه: إن مسيرة التنمية التي يمضي الوطن في تحقيقها بحاجة إلى جهود الجميع لاستدامتها وتعزيز مكتسباتها، مؤكداً سموه أهمية الحرص على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام.

ونشر صاحب السمو رئيس الدولة، في حسابه عبر «تويتر» أمس تغريدة جاء فيها: شهدت وأخي محمد بن راشد، أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم، مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية.

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حرص قيادة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي، بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات. وقال سموه إن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق، مؤكداً أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة.

ودون صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عبر «تويتر»: «بحضور أخي رئيس الدولة، حفظه الله، شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات، كل التوفيق لهم في مهامهم، وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا».

حضر أداء اليمين الدستورية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وبحضور عدد من الشيوخ والوزراء.

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