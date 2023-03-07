50 جهة تعرض فرصاً في «توظيف مجندي الخدمة الوطنية»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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افتتح اللواء الركن فيصل محمد الشحي، قائد قيادة الإمداد المشترك في وزارة الدفاع، أمس، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتعاون مع شركة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

واستقطب المعرض أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تمثل 15 قطاعاً مختلفاً، وتسعى هذه المؤسسات والشركات إلى تقديم الدعم والتشجيع لأكثر من 12000 مواطن إماراتي متوقع زيارتهم للمعرض خلال فترة انعقاده من بينهم خبراء ومهنيون وخريجون جدد، ويتيح المعرض للشركات المجال لبناء قاعدة بيانات قوية تضم ملفات مجندي وخريجي الخدمة الوطنية لفرص التوظيف المستقبلية.

مناسبة

وأجرى اللواء الركن فيصل محمد الشحي جولة في أرجاء المعرض، رافقه خلالها السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس إندكس القابضة، وعدد من ضباط القوات المسلحة، حيث تفقد الأجنحة المشاركة واطلع على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة للزوار، بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المعرض بدعم من وزارة الدفاع لخريجي الخدمة الوطنية.

وقال اللواء الركن فيصل محمد الشحي في هذه المناسبة: «نؤكد على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تعكس مسؤولية واهتمام دولة الإمارات بأبنائها من مجندي الخدمة الوطنية، والتي تتيح فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات التعليمية والشركات التي تبحث عن مرشحين مؤهلين للعمل».

وأضاف: «لقد تخطى عدد الزوار المسجلين في المعرض من مجندي الخدمة الوطنية للعام الحالي الأعداد المسجلة في السنوات الماضية، ما يثبت نجاح المعرض ومساهمته الفعالة في توفير الوظيفة الملائمة لزواره من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص».

ويعتبر المعرض حلقة وصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر الفرصة لأبناء الوطن لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل، وذلك إيماناً من قيادة الإمارات بشبابها، وتوفير فرص العمل والتعليم لهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم محور رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، الرامية إلى خدمة الوطن في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

كما يشمل معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية هذا العام 24 ورشة عمل، تهدف إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم، وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تقديم النصائح اللازمة لاجتياز مقابلات العمل، كما يقدم المعرض للجهات المشاركة فرصة لتعريف مجندي وخرجي الخدمة الوطنية بامتيازات العمل في هذه المؤسسات.

الشريك الاستراتيجي

ويذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني، بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42.

مجموعة الإمارات

وتشارك طيران الإمارات للمرة الأولى في فعاليات الدورة بجناح كبير تستقبل من خلاله الراغبين في التوظيف بمجموعة الإمارات.

وقالت منال علي الصوري، نائب رئيس الموارد البشرية للتوطين في مجموعة الإمارات، إن المشاركة تأتي ضمن سعي مجموعة الإمارات لتعريف مجندي الخدمة الوطنية والشباب والشابات المواطنات ببرنامج الطيارين والمهندسين وبقية الشواغر المتوفرة في المجموعة حالياً. وأشارت إلى أن مجموعة الإمارات توفر في الوقت الحالي أكثر من 100 وظيف شاغرة ضمن برنامج تأهيل الطيارين والمهندسين والشواغر الأخرى، مشيرة إلى أن طيران الإمارات لديها نسبة كبيرة من العاملين المواطنين وتصل نسبة التوطين في شركة طيران الإمارات 11% بواقع 3 آلاف موظف إماراتي على درجات مختلفة.

وأكدت منال الصوري أن مجموعة الإمارات تضع أولوية قصوى لأجندة التوطين وتسعى لاستقطاب الكفاءات المواطنة خاصة في برنامج الطيارين والمهندسين.

وأوضحت أن الراغبين في التوظيف في مجموعة الإمارات عليهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني ويضم الموقع شروط ومتطلبات التقديم، ثم يتم التواصل مع مقدم الطلب عبر الفيديو كول للإجابة عن عدد من الأسئلة، ومن ثم يتم إخضاعه لامتحان لغة وفق التخصص المطلوب وبعد ذلك يتم توظيفه في حالة اجتيازه للمقابلة والامتحانات في خلال 3 إلى 6 أسابيع.

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