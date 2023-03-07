شرطة دبي تناقش الربط الخليجي للمخالفات المرورية

المصدر: دبي - البيان

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بحث العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مع وفد من التنسيق المروري برئاسة العقيد الدكتور عبدالله محمد الكعبي، نائب مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وحضور المهندس عبدالله علي آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة التراخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين شرطة دبي والتنسيق المروري وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون المتميز بين شرطة دبي والتنسيق المروري بوزارة الداخلية، وكذلك هيئة الطرق والمواصلات، وسعيهم الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود، من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مؤكداً بأن التنسيق بين الجهات ذات الصلة في مختلف المجالات الأمنية من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات المتخصصة في جميع المجالات أثمرت العديد من الإنجازات، وساهمت في الحفاظ على مكتسبات الدولة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بهدف تحقيق المزيد من التفاعل الذي يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

واستعرض العميد جمعة بن سويدان، خلال الاجتماع الذي حضره العقيد علي سعيد الشحي، من التنسيق المروري بوزارة الداخلية، والمقدم نواف محمد الشامسي، مدير إدارة تحصيل المخالفات بشرطة دبي، والمقدم منصور محمد العصار، رئيس قسم الشكاوى والملاحظات، والرائد محمد خليفة القيزي، رئيس قسم متابعة مخالفات مركبات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلي إبراهيم شداد، رئيس قسم المخالفات، وعاطف كراني، رئيس قسم تصميم وتنفيذ أنظمة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، عدداً من المواضيع المتعلقة بالربط الإلكتروني للمخالفات المرورية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، للحضور على تعزيز جسور التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل وجهات النظر وطرح المقترحات التي تهدف إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها تخدم العمل المشترك.

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