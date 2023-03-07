منصة شرطة دبي تشهد إقبالاً كبيراً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، المشاركة في معرض توظيف مُجندي الخدمة الوطنية 2023، إقبالاً كبيراً من قبل مجندي الخدمة الوطنية وذلك خلال فعاليات اليوم الأول. وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، وتضع التوطين في أولوية أجندتها، وتهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن شرطة دبي حرصت على المشاركة في معرض توظيف مُجندي الخدمة الوطنية، منذ انطلاق دورته الأولى، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر عسكرية مناسبة للمجندين. وقال المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، إن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز