جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين تفتتح فرع رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

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افتتحت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرعها الجديد في إمارة رأس الخيمة، في حفل أقيم أول من أمس، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، والمستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونادية النعيمي مديرة فرع رأس الخيمة، وسمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني، وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني، ومسؤولي العمل الخيري والإنساني.

إضافة نوعية

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية افتتاح فرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة، إضافة نوعية لدعم وتعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي والخيري، وتقديم المساعدات التي تتعلق بكبار المواطنين والأسر المتعففة، ودورها في تقديم المبادرات التي تستهدف غرس قيم بر الوالدين لدى أبنائهم وأحفادهم، وتوطيد العلاقات المجتمعية وغرس قيم وروح أواصر الألفة والمحبة بين شرائح المجتمع.

وأوضح المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية، دور ودعم القيادة الرشيدة في مجال الخدمة المجتمعية، مؤكداً أن فئة كبار المواطنين لها مكانة خاصة ومتميزة، لما قدموه في خدمة الوطن وحياة الأبناء، بما يعكس دور الأسرة الإماراتية الرائد في المجتمع.

وأضاف: تعتزم الجمعية زيادة خدماتها المجتمعية من خلال تقديم المير الرمضاني إلى 10 آلاف أسرة في جميع إمارات الدولة في شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 5 آلاف أسرة، ضمن فعالية «وبالوالدين إحساناً»، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى توام لتقديم الخدمات الطبية لكبار المواطنين والأجهزة الطبية، بالإضافة لتقديم المساعدات المادية للأسر المتعففة، وإقامة مسابقة أجمل ترتيل لكبار السن، ومسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين والمواطنات، وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المتعففة في جميع إمارات الدولة على مدار العام بالتعاون مع بنك الطعام وبلدية دبي.

وأكدت نادية صالح النعيمي المديرة التنفيذية لفرع رأس الخيمة، أن الجمعية تحرص على الاستدامة في العمل الخيري والرعوي لكبار السن وترسيخ مفهوم رعاية وبر الوالدين لدى الأبناء والأحفاد بين أفراد المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال رسالة الجمعية التي تؤكد الاهتمام بالكبار كأمر ضروري لرد الجميل لهم على كل ما قدموه لنا.

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