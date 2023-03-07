دبي تحتضن مسيرة دراجات نارية للتوعية بالتوحد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت إمارة دبي انطلاق مسيرة الدراجات النارية المنظمة تحت شعار «نتوحد لأجلهم» وذلك بمشاركة ما يفوق 500 دراج قدموا من مختلف أنحاء الدولة للمساهمة بنشر الوعي حول التوحد استجابة لدعوة مركز دبي للتوحد للحضور والمشاركة بدعم من نادي بيريه ام سي (Berets MC) منظم الفعالية.

ووفرت شرطة دبي الدعم اللازم لإنجاح المسيرة التي جابت شوارع إمارة دبي واستقرت في مجمع دبي للاستثمار، حيث تم تقديم فقرات استعراضية إلى جانب عروض ترفيهية وفقرات موسيقية في أجواء عائلية مفعمة بالمتعة والتشويق شارك فيها عدد من مؤسسات ومراكز أصحاب الهمم في إمارة دبي.

دعم

وقال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «نتقدم بالشكر الجزيل لكل المساهمين في إنجاح هذه الفعالية المميزة من منظمين ومنسقين وحضور، مؤكدين أهمية توعية المجتمع لاحتواء ذوي التوحد من خلال توفير البيئة الآمنة والصديقة لهم التي تدعم إمكانية وصولهم وتعزز من مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل، وذلك في ظل وجود حاجة ملحّة إلى ترسيخ ثقافة الدمج لدى جميع مكونات المجتمع».

التزام

من جانبه، قال جاي رئيس ومؤسس نادي بيريه ام سي: «نحن سعداء بالتعاون مع مركز دبي للتوحد في نشر الوعي بين أفراد المجتمع كجزء من التزامنا بالمسؤولية المجتمعية المشتركة، آملين أن تسهم جهودنا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد لتمكينهم واحتوائهم ودمجهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه».

يُشار إلى أن التوحُّد يُعد أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد على قدرات الفرد الاجتماعية مما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به.

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