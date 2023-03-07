وكالة الإمارات للفضاء تستعرض النمو السريع للقطاع

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في أول اجتماعاته لعام 2023، النمو السريع لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، من خلال مناقشة إحصائيات المسح الاقتصادي الفضائي، فضلاً عن الرؤى والخطط المستقبلية التي تعزز وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية على الخارطة الفضائية العالمية.

واطلع أعضاء المجلس، على أبرز المستجدات والأهداف التي حققها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، من تطوير لقدرات وكفاءة الفريق العلمي لمستوى عالٍ في إدارة البيانات العلمية، وتحقيقه لجزء كبير من ناتج البحث العلمي، إلى جانب إدارة نشر البيانات العلمية للمجتمع العلمي، والتي بلغت نحو 1.7 تيرا بايت من البيانات العلمية، وتضمنت لأول مرة تصوراً واضحاً عن الغلاف الجوي للمريخ في أوقات مختلفة من اليوم وخلال الفصول المختلفة على مدار السنة، بالإضافة إلى مجموعة مذهلة من الصور لجبل «أوليمبوس» أكبر جبل وبركان في المجموعة الشمسية على كوكب المريخ بالاعتماد على أجهزته العلمية: المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (EMIRS)، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية (EMUS)، وكاميرا الاستكشاف الرقمية. (EXI) ترأست الاجتماع، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بحضور أعضاء المجلس، خالد عبدالله البوعينين، والمهندس سعيد راشد الزحمي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وحمد عبيد المنصوري، ويوسف حمد الشيباني، ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

وشارك في الاجتماع، المهندس سالم بطى القبيسى، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من الموظفين وفرق العمل.

مخرجات

وناقش مجلس الإدارة، مخرجات وتوصيات حوار أبوظبي للفضاء، وأهمية العمل على تعزيز التواصل بين صناع القرار والمؤثرين في قطاع الفضاء لدعم الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي واستدامته من خلال إعداد وإصدار التقارير وأوراق العمل بشكل دوري واستعراضها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وناقش تمثيل الوكالة لقطاع الفضاء في معرض دبي للطيران 2023، بهدف استقطاب اللاعبين العالميين الرئيسيين ودعم المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تمت مناقشة المشاركة في مؤتمر الدول في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28».

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