هزاع المنصوري لـ«البيان »: سلطان النيادي يباشر تجاربه الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

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أكد هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية إجراء سلطان النيادي لتجارب علمية بسيطة، فيما تتم حالياً مراقبة عملية تأقلمه ورواد فضاء طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6» على الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية، فيما كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أنه سيجرى اليوم أول اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من محطة الفضاء الدولية عند الساعة 4:50 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وقال المنصوري لـ«البيان»: إن الأسبوع الأول من التواجد على متن محطة الفضاء الدولية، يكون مهماً جداً للرواد من حيث التعود على التغيرات الجديدة عليهم وعلى وظائف أجهزة الجسم، وخاصة ما يتعلق منها بالآثار التي تنتج عن انعدام الجاذبية، وأنه مع مرور الوقت وانتهاء هذه الفترة، يكون رواد الفضاء قد بدؤوا تدريجياً التأقلم على الوضع الجديد، ومن ثمّ التعرف على تفاصيل محطة الفضاء الدولية، وذلك تمهيداً لبدء مهمتهم العلمية.

وأضاف أن النيادي يقوم حالياً بإجراء التدريبات الرياضية من خلال أجهزة متخصصة، والتي تساعده على تجاوز تبعات آثار الجاذبية خلال الأسبوع الأول من مهمته، حيث تساعد كثيراً هذه التمرينات الرياضية، عضلات وعظام الجسم على التعود على البيئة الجديدة التي يتواجد فيها في الفضاء.

وأضاف أن الأسبوع المقبل ستكون بداية التجارب التي ستكون نوعاً ما بسيطة وتمهيدية للمهمة العلمية والتي سيجري فيها رائد الفضاء النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف التوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي، وستكون التجارب البحثية بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، فيما سيشارك مع فريق المهمة في أكثر من 200 بحث علمي متنوع، تسهم في توفير إجابات من شأنها مساعدة العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة لكواكب في الفضاء العميق.

مجالات

وتشمل التجارب مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات.

وللتعامل مع أقسام المحطة الدولية باحترافية، وتنفيذ مختلف المهمات اليومية، حصل النيادي على «شارة رواد الفضاء» من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، بعد إتمام تدريباته العامة التي استمرت أكثر من 20 شهراً، كما حصل على رخصة «اختصاصي» في مركز الرواد الأوروبي «إيسا»، فيما وتحضيراً للمهمة، أجرى النيادي تدريبات مكثفة متقدمة أخرى في وكالات فضاء عالمية، مثل التدريب بمدينة النجوم في موسكو التابعة لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، والوكالة الأوروبية «إيسا»، واليابانية «جاكسا» والكندية «سيسا»، وكولن في ألمانيا وغيرها.

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