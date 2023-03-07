«يد الخير» تفرج كرب 1267 حالة إنسانية متعسرة

المصدر: دبي - البيان

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فرجت لجنة يد الخير التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي كرب 1267 حالة إنسانية متعسرة ورسمت البسمة على وجوه عائلاتهم، من خلال تكريس قيم العطاء المجتمعي وبعثها الأمل والسعادة في نفوس الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وقال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي: تعتبر لجنة يد الخير الأولى من نوعها على صعيد الدوائر الحكومية، حيث ساهمت في تقديم يد العون لحوالي 1267 مستفيداً بقيمة تزيد عن 36 مليون درهم، وذلك ضمن جهودها الراميّة إلى مساعدة العديد من الحالات المتعسّرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات، وترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن المركز.

تمكين

ويواصل المركز تمكين رسالته السامية التي يقوم بها، وحرصه على مد يد العون والدعم للمحتاجين من الأسر المتعسرة في القضايا الإيجارية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجة منذ تأسيس لجنة يد الخير عام 2017 حتى يومنا هذا، وارتأى المركز من خلال هذه اللجنة الوقوف إلى جانب هذه الفئات للتعبير عن الروح الإنسانية التي تمتاز بها دبي ومواطنوها والمقيمون على أرضها في تفعيل وتكريس روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع وتقديم العون الاجتماعي إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية إيجارية.

وأعرب موسى عن شكره للمتبرعين الذين يساهمون في دعم لجنة يد الخير، حيث تلقت اللجنة دعماً كبيراً من العديد من رجال الأعمال والمتبرعين الأفراد والمؤسسات، وبدورها تقوم لجنة يد الخير بدراسة كل حالة ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني والقضائي.

ومن جانبه أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي رئيس لجنة يد الخير أنّ مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي يستند في دراسته لمختلف الحالات التي يصادفها إلى نظام يتسم بالشفافيّة وتحديد الحالات الإنسانيّة الأكثر استحقاقاً للمساعدة، كأن يطلب من صاحب الحالة الإنسانيّة ملء استمارة لجنة يد الخير وأن يرفق معها تقريراً مفصّلاً عن طبيعة الحالة والملاحظات الخاصة بها.

وأضاف: من خلال هذه الجهود المتواصلة ساهمت لجنة يد الخير طيلة هذه الفترة في فك كرب العديد من المسجونين نتيجة قضايا إيجاريّة ممن هم على ذمة مطالبات مالية إيجارية، للتخفيف عن المعسرين الذين قادتهم ظروفهم المادية الصعبة إلى السجون، ويمثلون عدداً من الجنسيات ويسعى المركز إلى عدم استمرار حبسهم وفي ذات الوقت عدم ضياع حقوق المؤجرين.

روافد

ويعتمد مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي 3 روافد أساسية للحالات الإنسانية التي ينظر إليها، أولها الحالات الإنسانية التي تقدم طلباتها إلى لجنة يد الخير، وتتم دراسة حالتها بعناية من قبل اللجنة، وتقديم مساعدات لها، والرافد الثاني يأتي من إدارة تنفيذ الأحكام في المركز التي تنفذ أحكام الإخلاء، إذ يتم أخذ الجانب الإنساني في الحسبان، حيث إن بعض حالات الإخلاء ترتبط بأبعاد إنسانية، مثل وجود أطفال أو مرضى أو كبار سن، وهناك حالات إنسانية يرفعها مأمور التنفيذ للمركز عبر كتابة تقرير في حال كانت تتوافق مع المعايير وتستحق المساعدة، وثالث هذه الروافد، يتمثل في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني مسجوناً ويكون فيها جانب إنساني، بحكم أنّ هؤلاء باتوا محرومين من حريتهم، ويتطلب حل مشكلاتهم.

حالات

ويأتي تطبيق القانون في المقام الأول في عمل لجنة يد الخير، إلا أنّ الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل أبعاداً إنسانية، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية. مع التشديد على أنّ المركز يدرس الحالات الإنسانية التي تصل إليه بكل دقة، ويتم إثبات ذلك بالمستندات، لاسيما للحالات التي يتم استثناؤها من السقف المالي، إذ يتم عرضها بعد استيفاء جميع الأوراق على رئيس المركز لأخذ الموافقة عليها.

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