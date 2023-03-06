محمد بن راشد يفتتح متحف الشندغة في دبي

المصدر: البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم "الاثنين" متحف الشندغة في دبي.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "افتتحنا اليوم متحف الشندغة في دبي … يمتد عبر 80 بيتاً تاريخياً في منطقة الشندغة .. ويضم 22 جناحاً .. ويحوي مقتنيات متنوعة يعود تاريخها من منتصف القرن الماضي وحتى 3000 عام .. التاريخ هويتنا وعنواننا وجذورنا التي تزيدنا ارتباطاً وعشقاً لوطننا".

واضاف "أدعو الجميع لزيارة متحف الشندغة والتعرف على جزء من تاريخ دبي الممتد عبر مئات السنين .. وأدعو الجميع لترسيخ جذورنا وهويتنا وتاريخنا في عقول أبنائنا".

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