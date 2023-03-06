طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 30 كم/س.. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:38 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 95 35

دبي 32 20 95 35

الشارقة 31 18 95 35

عجمان 31 19 90 25

أم القيوين 31 20 90 40

رأس الخيمة 33 17 90 35

الفجيرة 26 19 85 30

العـين 35 18 70 20

ليوا 35 16 60 30

الرويس 34 17 80 25

السلع 33 18 65 30

دلـمـا 29 20 75 35

طنب الكبرى 30 20 80 40

طنب الصغرى 30 20 80 40

أبو موسى 30 20 80 40.

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