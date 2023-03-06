محمد بن راشد: 75 دولة اختارت الإمارات مقراً لمكتب البنك الآسيوي للاستثمار

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن 75 دولة اختارت الإمارات مقراً لمكتب البنك الآسيوي للاستثمار .

كما أقر مجلس الوزراء 4 اتفاقيات اقتصادية دولية.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار .. البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات".

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