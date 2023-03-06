رئيس الدولة ونائبه يشهدان أداء القسم لعدد من الوزراء

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أداء القسم لعدد من الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد.. أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم».

وأكد سموه أن «مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية».

من جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله، شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات».

وأعرب سموه عن تمنياته للوزراء بالتوفيق لهم في مهامهم، مؤكداً أن مسيرة التطوير والتحديث الحكومي ستبقى مستمرة في دولتنا.

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