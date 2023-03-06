افتتاح الدورة السادسة لمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح اليوم اللواء الركن فيصل محمد الشحي، قائد قيادة الإمداد المشترك في وزارة الدفاع، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

واستقطب المعرض أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تمثل 15 قطاعاً مختلفاً، وتسعى هذه المؤسسات والشركات إلى تقديم الدعم والتشجيع لأكثر من 12,000 مواطن إماراتي من بينهم خبراء مهنيين وخريجين جدد، ويتيح المعرض للشركات المجال لبناء قاعدة بيانات قوية تضم ملفات مجندي وخريجي الخدمة الوطنية لفرص التوظيف المستقبلية.

وأجرى اللواء الركن فيصل محمد الشحي جولة في أرجاء المعرض، رافقه خلالها سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اندكس القابضة، عدد من ضباط القوات المسلحة، حيث تفقد الأجنحة المشاركة واطلع على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة للزوار بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المعرض بدعم من وزارة الدفاع لخريجي الخدمة الوطنية.

وقال اللواء الركن فيصل محمد الشحي في هذه المناسبة: "نؤكد على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تعكس مسؤولية واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بأبناءها من مجندي الخدمة الوطنية، والتي تتيح فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات التعليمية والشركات التي تبحث عن مرشحين مؤهلين للعمل".

وأضاف: "لقد تخطى عدد الزوار المسجلين المعرض من مجندي الخدمة الوطنية للعام الحالي الأعداد المسجلة في السنوات الماضية، ما يثبت نجاح المعرض ومساهمته الفعالة في توفير الوظيفة الملائمة لزواره من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص".

ويعتبر المعرض حلقة وصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر الفرصة لأبناء الوطن لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل، وذلك إيماناً من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبابها، وتوفير فرص العمل والتعليم لهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم محور رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، الرامية إلى خدمة الوطن في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

كما يشمل معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية هذا العام 24 ورشة عمل، تهدف إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم، وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تقديم النصائح اللازمة لاجتياز مقابلات العمل، كما يقدم المعرض للجهات المشاركة فرصة لتعريف مجندي وخرجي الخدمة الوطنية بامتيازات العمل في هذه المؤسسات وكيفية اختيار المسار الوظيفي المناسب.

ويذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي "أبوظبي للإعلام"، والشريك الإعلامي الداعم "وكالة أنباء الإمارات"، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع "إيد أرابيا" التعليمي كشركاء إعلاميين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز