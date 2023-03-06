"الإمارات للإفتاء" يبين حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان "حق الليلة"

المصدر: البيان

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أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً أوضح فيه حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وقال المجلس إن ليلة النصف من شعبان تعتبر من الليالي الفاضلة التي يمنّ الله فيها على عباده بالعفو والمغفرة، ولا حرج شرعاً في احتفال الأطفال في هذه الليلة وخروجهم لها بالطريقة المعهودة في المجتمع، كما أنه لا حرج من تقديم الهدايا لهم -من حلوى وغيرها- لإدخال السرور عليهم، ما دام ذلك من العادات المتوارثة التي لم يرد في الشرع الحنيف نهي عنها، والأصل في العادات الإباحة.

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