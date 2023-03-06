الإمارات تشارك في اجتماع " تنفيذي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية" في جنيف

المصدر: وام

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شارك وفد الدولة برئاسة سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الدورة السادسة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي أقيم في مدينة جنيف في سويسرا مؤخرا. وجرى خلال الاجتماع تقديم ومناقشة توصيات الاتحادات الإقليمية الستة التابعة للمنظمة العالمية

للأرصاد بشأن الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2024 حتى 2027، وتعيين أعضاء جدد لمجلسها التنفيذي، وتحديد موعد لانعقاد الدورة المقبلة

من مؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي سيقام في الفترة من 22 مايو حتى 2 يونيو 2023، يعقبه انعقاد الدورة السابعة والسبعين لاجتماع

المجلس التنفيذي في الفترة من 5 حتى 6 يونيو 2023. كما بحث المشاركون في الاجتماع اقتراح أمين عام المنظمة بشأن تحمل الحد الأقصى

من نفقات المنظمة للفترة المالية المقبلة، فضلاً عن مناقشة توصيات اللجان الفنية الجديدة ، منها لجنة خدمات وتطبيقات الطقس والمناخ والماء، ولجنة الرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات وذلك على ضوء الأهداف طويلة الأجل للمنظمة.

وعلى هامش الاجتماع، قامت سعادة لبنى قاسم، نائب رئيس البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي في جنيف بحملة سعادة الدكتور عبد الله المندوس مرشح دولة الإمارات لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027، وعقدت عدة لقاءات واجتماعات ثنائية مع مندوبي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من ألمانيا، وفرنسا، وكندا، وجامايكا، والصين،

والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وفنلندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث شرح لهم سعادة الدكتور المندوس رؤيته المستقبلية وخططه لتطوير آليات عمل المنظمة ودعم الأمن المائي وتطوير منظومة الإنذار المبكر والتي لاقت إشادة وترحيباً واسعين

من المندوبين الذين تمنوا له التوفيق والنجاح في حملته الانتخابية.

وخلال مشاركته في جلسات الاجتماع، استعرض سعادة الدكتور المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، بصفته رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية عدداً من المواضيع الهامة التي تُمثل أولوية للاتحاد خلال الفترة من 2024-2027 والتي لاقت استحسانًا واسعاً من أعضاء المجلس التنفيذي وتم إدراجها في استراتيجية المنظمة، فضلاً عن ترشيح عضوية أوباياشي ماسانوري من اليابان كممثل الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية في المجلس التنفيذي.

كما سلط سعادته الضوء على أهم إنجازات الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية وخططه المقبلة، وقدم شرحاً موجزاً عن النتائج التي تحققت خلال اجتماع فريق

الإدارة التابع للاتحاد في مدينة أبوظبي والتي شملت الموافقة على الخطة التشغيلية المحدثة واستراتيجية الشراكة الإقليمية للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، ورفع الأولويات الإقليمية للفترة من 2024 حتى 2027 وأولويات البحث والابتكار للفترة من 2023 حتى2027، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الحالية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس: "تأتي أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كونها تمثل فرصة هامة لتعزيز التنسيق المشترك بين أقاليم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومناقشة التقدم المطرد في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للمنظمة وخططها المستقبلية على ضوء المستجدات الإقليمية

والدولية في مجال الأرصاد الجوية، فضلاً عن الوقوف على الأولويات الإقليمية والدولية بشأن التعامل

مع الظواهر المناخية المتطرفة مع التأكيد على التزامنا المشترك بتطوير علوم الأرصاد الجوية وتقنيات التنبؤ بالطقس لمواجهة تداعيات التغير المناخي."

وأوضح أن دولة الإمارات ستستضيف المؤتمر الفني الإقليمي للاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023 في مدينة أبوظبي ، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة رفيعة المستوى في اليوم الأول تليها جلسات فنية وبحثية عدة في الأيام التالية.

وقد تم توجيه الدعوة لجميع سفراء دول الإقليم المقيمين في الدولة لحضور تلك الجلسة والتي ستشكل فرصة مناسبة لتعريف الحكومات وصناع القرار بدعوة

الأمم المتحدة لإنشاء أنظمة الإنذار المبكر للجميع والحصول على الدعم اللازم وحشد الموارد المتاحة.

ومن مُنطلق معرفته وخبرته الواسعة في مجال الأرصاد الجوية وكرئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، يحرص الدكتور المندوس من خلال مشاركاته

الدورية في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على تقديم وجهة نظر الاتحاد إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومجلسه التنفيذي بشأن التحديات والأولويات الإقليمية فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة الأرصاد الجوية، فضلاً عن مشاركة أفكار ومقترحات من شأنها معالجة القضايا الهامة المتعلقة بعلوم الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة تداعيات التغير المناخي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وغيرها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت في مطلع شهر فبراير الماضي عن ترشيح سعادة الدكتور عبد الله المندوس

لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من 2023 حتى 2027، حيث يشغل سعادته حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والممثل الدائم للدولة لدى المنظمة. ويركز سعادة الدكتور عبد الله المندوس في حملته الانتخابية على تسريع وتيرة العمل الدولي المنسق لتحقيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لجميع سكان العالم في غضون خمس سنوات، والعمل مع أصحاب العلاقة الرئيسيين لتحقيق رؤية المنظمة في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية والمناخية، من خلال التركيز على منهجية عمل تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل المساهمة في تفعيل

دور رؤساء الاتحادات الإقليمية والمندوبين الدائمين، وتنفيذ مبادرة

"الإنذار المبكر للجميع” وترجمتها على أرض الواقع، واتخاذ خطوات استباقية في مجال الأمن المائي وأبحاث الطاقة المتجددة، وتطوير أبحاث الحوسبة المناخية عالية الدقة، وتعميق الوعي بدور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لدى المجتمع الدولي.

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