مذكرة تفاهم بين خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع بهدف تعزيز وعي سكان الإمارة

المصدر: البيان

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وقعت خدمة الأمين، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون بين الطرفين وزيادة مساهمة أفراد المجتمع بشكل إيجابي في مجال الأمن والتنمية الاجتماعية.

وتنطلق المذكرة، التي وقعها كل من السيد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، وحريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خطط التعاون الاستراتيجي للطرفين المرتكزة إلى أهمية الدور الوقائي وروح المبادرة والحس الأمني لدى أفراد المجتمع للحماية من مختلفة العوامل والظواهر التي تؤثر على استقراره وسلامته.

وتتمحور مذكرة التعاون حول أهمية توعية سكان إمارة دبي بضرورة المساهمة الإيجابية في قطاعي الأمن والتنمية، ونشر الوعي بمفاهيم التلاحم الاجتماعية والهوية الوطنية، علاوة على إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين الطرفين لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وبموجب الاتفاقية تبلغ خدمة الأمين هيئة تنمية المجتمع بشأن أي إساءة أو إهمال او انتهاك يتعلق بحقوق الأطفال وتتعاون مع الهيئة في متابعة الحالات لضمان توفير أفضل صور الحماية للأطفال والاستجابة بشكل مناسب لكل حالة. كما يتبادل الطرفان الإحصاءات والتقارير حول بلاغات الإساءة والإهمال والاستغلال لكل من الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن ويتبادلان الاقتراحات البناءة التي من شأنها المساهمة في تحسين حماية هذه الفئات.

وأكد المشرف العام لخدمة الأمين السيد عمر الفلاسي على أهمية التعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، لما له من عوائد إيجابية تتمثل في تعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المساهمة في نشر التوعية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين قاطني المناطق المختلفة، وتكثيف الحملات والبرامج التوعوية لتصل الى مختلف شرائح المجتمع، ورفع الحس الأمني من خلال نشر الثقافة الأمنية، وتعمل الشراكة بين خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع على خلق قنوات اتصال مباشرة لتلقي البلاغات بسرية تامة تضمن المحافظة على هوية أصحابها، وتحقيق كل ما يخدم افراد المجتمع والحفاظ على الأمن والأمان.

من جهته قال حريز المر بن حريز، تشكل خدمة الأمين أحد أهم شركائنا لدعم المجتمع لا سيما فيما يتعلق بالحملات والبرامج التوعوية المتعلقة بالأمن والسلامة والمسؤولية الفردية والجماعية التي تنعكس بشكل هام ومباشر على المجتمع بشكل عام وعلى الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص.

وقال بن حريز: "تتعاون هيئة تنمية المجتمع مع خدمة الأمين ضمن عدد من المسارات المتوازية، تتضمن التوعية والوقاية، إضافة إلى الحماية المباشرة، وتستضيف مجالس أحياء إمارة دبي التابعة للهيئة برامج توعية وفعاليات شاملة لترسيخ الوعي الأمني لدى الأهالي، وتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية والتلاحم الاجتماعي، وستساهم هذه الاتفاقية في تطوير قنوات التواصل الفعالة لحماية ودعم أفراد المجتمع".

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