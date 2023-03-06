حمدان بن محمد: الألعاب الحكومية ترسخ الإيجابية والعمل الجماعي

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت أمس منافسات النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»، والتي أقيمت منافسات فئاتها الأربع على مدار أربعة أيام بمشاركة 164 فريقاً من داخل وخارج الدولة، حيث حظيت بشراكة رسمية مع «دي بي وورلد» وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي».

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى التنافسي الرفيع الذي أظهره المشاركون خلال النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية، منوهاً سموه بدورها المهم في تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ قيمة العمل الجماعي والتناغم بين أفراد المجتمع ومكوناته المتنوعة للعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما تسعى الألعاب الحكومية إلى تحقيقه وصولاً إلى توطيد أواصر العلاقات المتميزة بين الجهات الحكومية المحلية، ونظيراتها من مختلف الحكومات الإقليمية والدولية من خلال الفعاليات الرياضية.

وهنأ سمو ولي عهد دبي، جميع الفرق المشاركة لما أظهرته من التمسك بالروح الرياضية وترجمة أهداف البطولة ولا سيما رفع الوعي بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والذهنية العالية، وتكريس مفهوم التعاون للوصول إلى تحقيق النجاح، متمنياً لهم التوفيق في الدورات القادمة، ومؤكداً على أهمية بقاء الأبطال وعموم المشاركين على أهبة الاستعداد وأعلى درجات اللياقة والتركيز، ونقل رسالة الألعاب الحكومية إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، وجّه سمو ولي عهد دبي بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها كل من «F3» و«ناس»، لتكون المبادرة بمثابة حافز على إعلاء قيم التعاضد والتعاون والتكاتف لصالح الأعمال الخيرية.

فئة جديدة

وبعد النجاح الباهر للبطولة منذ انطلاقتها، أعلن سموه إضافة فئة جديدة لصغار السن (الأشبال) في الألعاب الحكومية لتحفيزهم وتشجيعهم على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، حيث ستقدم لهم تجربة تغني شخصيتهم وتحفزهم على تطوير أنفسهم، مؤكداً سموه أن دبي في سعيها لبناء مستقبل أفضل إنما تضع في اعتبارها النشء الذين سيتابعون غداً مسيرة البناء والتميز. كما أعلن سموه عن تشكيل أول فريق لـ F3 لصغار السن لبدء الاستعداد للدورة القادمة.

تتويج

وتوج الفائزين الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد»، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي وورلد» الإمارات وجافزا.

أبطال

وشهد اليوم الرابع تتويج الفرق الفائزة في ختام منافسات اليوم الأخير من «الألعاب الحكومية»، حيث ضمت قائمة المتوجين فريق F3 لفئة تحدي الحكومة للسيدات، وفريق الدفاع المدني في دبي لفئة تحدي الحكومة للرجال، وفريق باركور دبي لتحدي المجتمع، وفريق كوبنهاغن من الدنمارك في فئة تحدي المدن.

وتفصيلاً، جاءت النتائج ضمن فئة تحدي الحكومة للسيدات، في المركز الأول فريق F3، وفي المركز الثاني حل فريق القيادة العامة لشرطة دبي، في حين حل في المركز الثالث فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

أما في فئة تحدي الحكومة للرجال فقد حل بالمركز الأول فريق الدفاع المدني في دبي، وفي المركز الثاني حل فريق شرطة أبوظبي، وحل في المركز الثالث فريق القيادة العامة للحرس الأميري بالشارقة.

أما في نتائج فئة تحدي المجتمع فحصد المركز الأول فريق باركور دبي، وفي المركز الثاني حل فريق سبيرت ليفل، وحل في المركز الثالث فريق ناس.

وأما في فئة تحدي المدن فقد حل بالمركز الأول فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك، وفي المركز الثاني حل فريق مدينة بريسبن من أستراليا، وفي المركز الثالث حل فريق مدينة دانسك من بولندا.

تميز التنظيم

وحظيت النسخة الرابعة التي أقيمت في الفترة من 2 - 5 مارس الجاري، بإقبال جماهيري كبير، حيث شهدت المنافسات التي جرت خلال أيام البطولة، حضوراً مجتمعياً تجاوز الـ 11 ألف متفرج وعائلاتهم، إلى جانب مشاركة واسعة من قبل قيادات مؤسسية ضمن الفرق.

وأظهرت الألعاب الحكومية إمكانيات دبي على صعيد تنظيم واستضافة الأنشطة الرياضية وقدرة الإمارة على تطوير فعالياتها الرياضية والمجتمعية والمضي بها إلى آفاق أوسع بالتعاون مع الشركاء، حيث تم تنظيم النسخة الرابعة من الألعاب الحكومية وحظيت برعاية عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة، وهي مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» الراعي الذهبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الفضي للعام الرابع على التوالي، وبالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو (du) وحي دبي للتصميم D3، و«لولوليمون» ومؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية (ARN).

وتفصيلاً، شارك في هذه الدورة 82 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للرجال، و27 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و27 فريقاً في فئة تحدي المدن، وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك لكل الفائزين الثلاثة من جميع الفئات.

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