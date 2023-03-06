نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر الأمراض النادرة

المصدر: (دبي- وام)

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في دبي، أمس الأول، المؤتمر السنوي لجمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جمعيه الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية الإمارات للأمراض الجينية، 500 متخصص و100 محاضر من 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا وأوروبا.

ويترأس المؤتمر الدكتور أيمن الحطاب رئيس جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية. ويركز على أحدث التطورات المتعلقة بالتشخيص والعلاج والأبحاث المتعلقة بالأمراض النادرة، ومن أهم المواضيع التي أثيرت، استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة بالتشخيص المبكر، واستخدام المنصات الإلكترونية التي تسهل الوصول إلى التشخيص على الأطباء من كل التخصصات، لتتمكن من التدخل العلاجي المبكر للأمراض النادرة. وتم خلال المؤتمر إطلاق «جائزة الندرة لتكريم الرواد في رعاية الأمراض النادرة، من التشخيص إلى العلاج ودعم أفراد المجتمع».. حيث تم تكريم كل من الدكتور توفيق بن عمران من دولة قطر، على إنجازاته في تشخيص وعلاج الأمراض الجينية، والبروفيسورة مها زكي من مصر، على إنجازاتها في المركز الوطني للأمراض الجينية، والبروفيسورة سهام العلوي من المغرب، على إنجازاتها في برنامج الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي والمبايض.

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