صاحبات الهمة بمؤسسة زايد العليا ينتجن حقائب لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة

المصدر: أبوظبي - وام

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أنتجت صاحبات الهمة منتسبات ورش الخياطة بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مستوى مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حقائب بأشكال مختلفة من خلال استخدام وإعادة تدوير أقمشة ومواد صالحة للاستخدام لمنتجات يمكن إعادة استخدامها من الجمهور،لإهدائها إلى صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، وذلك دعماً للاجئات، وتلبية لاحتياجاتهن اليومية، وتزامناً مع عام الاستدامة.

وأعربت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، عن تقديرها وسعادتها بتلك المبادرة التي تسهم في تحقيق أهدافها ومقاصدها الإنسانية والتنموية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بدعم كفاءة ومشاركة أصحاب الهمم المجتمعية في المحافل الرئيسية، وبإشراك صاحبات الهمة في جهود دولة الإمارات، وذلك بمباركة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

استدامة

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي أهمية ترسيخ ثقافة الاستدامة ومشاركة صاحبات الهمة في دعم المرأة النازحة، وتوفير الاحتياجات اليومية، وبما يعكس التعاون بين الهيئات والمؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ لما لذلك من أثر في تطبيق آليات الاستدامة وتحقيق آثارها على الأفراد والمجتمعات، وقالت: «إن صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة يعزز جهود سموها المتواصلة في تمكين اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً»، مشيرة إلى أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة في دعم اللاجئين وضعتها في مقدمة المانحين والمساندين لأوضاعهم، والمناصرين لقضاياهم الإنسانية، والمعززين لقدراتهم.

ومن ناحيته أشاد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالمواقف الإنسانية الأصيلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، موجهاً عظيم الشكر والامتنان لسموها لتقديم الدعم والتشجيع لأبنائها وبناتها في مختلف المجالات، خاصة الفئات المشمولة برعاية المؤسسة من أصحاب الهمم، ودور سموها البارز في دعم فعاليات وأنشطة المؤسسة الإنسانية على مدى تاريخها، كما أشار إلى سعادته الكبيرة بإدراك واستيعاب صاحبات الهمة وترحيبهن بالمشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال دعم اللاجئات. وقال الحميدان: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رمز للعطاء الإنساني اللامحدود، ليس في الإمارات فحسب، بل أصبحت معلماً بارزاً في مسيرة العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، مؤكداً دورها الريادي في تبني قضايا إنسانية جوهرية. وتوجه بالشكر لمعالي الدكتورة ميثاء الشامسي على متابعتها ودعمها المستمر لمشاريع المؤسسة وبرامجها المختلفة وإشراكها في أهم المحافل في الدولة.

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