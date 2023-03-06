حاكم الفجيرة: الإمارات ستواصل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية

المصدر: الدوحة - وام

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ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بالدول الأقل نمواً الذي افتتحه، أمس، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.

حضر الافتتاح، معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، أهمية مضاعفة الدعم للدول الأقل نمواً، لتعزيز استجابتها للمشكلات التنموية المعقدة التي تواجهها.. خاصة قضايا الصحة والتعليم والفقر والديون والغذاء وغيرها، مشيراً إلى أن مشكلات التنمية في هذه الدول لا تخصها وحدها.. لكنها تتصل اتصالاً وثيقاً بالازدهار والاستقرار والسلام في العالم كله.

آليات

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إن مرور أكثر من خمسة عقودٍ على إنشاء «مجموعة الدول الأقل نمواً» عام 1971.. يقتضي مراجعةً شاملةً، والبحث في آليات عمل أكثر فاعلية لدعم هذه الدول، ومساعداتها في الخروج من واقعها التنموي الصعب، خاصة إذا علمنا أنه خلال السنوات الخمسين الماضية، لم تخرج سوى ست دول فقط من فئة الدول الأقل نمواً.. ولا تزال هناك 46 دولة حول العالم ضمن هذه الفئة.

وأضاف سموه: «لذا، فإن العمل على تقديم دعم فاعل ومستدام مسؤولية مشتركة، حتى تستطيع هذه الدول تغيير واقعها التنموي نحو الأفضل».

وأضاف صاحب السمو حاكم الفجيرة: إن دولة الإمارات، كونها واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها الوطني.. فإن المساعدات التنموية تستحوذ على الجزء الأكبر من حجم مساعداتها.. وتعطي أهمية وأولوية خاصة للدول الأقل نمواً على صعيد هذه المساعدات، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، عبر تقديم الدعم للدول الأقل نمواً، مع التركيز في مساعداتها التنموية على المجالات الحيوية في البنية التحتية، وتمكين ودعم المرأة والفتيات، والتعليم والصحة، إضافة إلى مجابهة التغير المناخي والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تحديات

وقال أمير دولة قطر، خلال كلمته الافتتاحية: ينعقد مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة، في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة.. وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية».

وأكد: «إنه ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد، سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني.. ومن هذا المنطق، فإن انعقاد هذا المؤتمر يمثل تجديداً لتضامننا ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة، واستشراف حلول ناجحة ومستدامة لها».

وأضاف: «علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا».

من جانبه، دعا أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، الشركاء في التنمية، إلى دعم تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وأهدافه، وتحويل كلماته إلى نتائج ملموسة.

وقال على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نمواً، لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي.

لقاء

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رودريغو مالميركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا.. وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً، الذي بدأ أعماله أمس في دولة قطر الشقيقة.

بحث الجانبان خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوبا، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة والتنموية.. إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من أوجه التعاون التي تدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً، وأهمية حشد جهود المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها، إضافة إلى بناء شراكات جديدة، وتقديم حلول مبتكرة لدعم هذه البلدان.

حضر اللقاء.. معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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