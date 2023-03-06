بلدية أبوظبي تزرع شتلات «الغاف» في المواقع الإنشائية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قامت فرق بلدية مدينة أبوظبي ضمن مشاركتها وتفاعلها مع أسبوع التشجير، بزيارات ميدانية إلى المواقع الإنشائية الجديدة والناشئة، حيث تم زراعة وتوزيع مئات الشتلات النباتية وخصوصاً شتلات شجرة الغاف في مواقع المدن الإنشائية الجديدة في جزيرة أبوظبي وضواحيها. كما قدمت البلدية إرشادات توعية للعمال حول أهمية التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتنمية وتوسيع المساحات الخضراء، والعناية بالأشجار والنباتات، والمحافظة على البيئة في المواقع الإنشائية، وتأصيل القيم الزراعية وأهميتها في نفوس الجميع.

وحرصت فرق البلدية المشاركة في الحملة على زراعة المئات من أشجار «الغاف» في المواقع الإنشائية بهدف تعزيز البيئة والمحيط الحيوي لهذه المناطق، وإضفاء المظهر الجمالي، وتعزيز القيم البيئية، وذلك لما تمثله شجرة «الغاف» من رمزية وطنية وبيئية في دولة الإمارات، حيث شارك عمال المواقع الإنشائية في زراعة الأشجار، وذلك تشجيعاً لهم على العناية بالزراعة والأشجار في المواقع الإنشائية وتحفيزهم لصون البيئة وحمايتها.

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