42 مليون درهم عائدات «بيت الخير» من الملابس المستعملة

المصدر: دبي ـ رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن إنفاق أكثر عن 42 مليون درهم من عائدات بيع الملابس المستعملة التي جمعتها عبر تطبيق «ملابس» منذ إطلاقه في العام 2019.

وقال عابدين العوضي مدير عام الجمعية لـ«البيان»، إن «ملابس» يتصدر مبادرات «بيت الخير» لتجسيد مبدأ المسؤولية المجتمعية، وهو أول تطبيق إلكتروني لجمع الملابس في دولة الإمارات، ابتكرته «بيت الخير» عام 2019، كامتداد لمشروع «قديمكم جديدهم» الذي بدأته عام 2012 لجمع الملابس المستعملة بهدف تخليص البيئة منها، وتعزيز الموارد الخيرية ببيع أطنان الملابس القديمة والفائضة عن الحاجة لشركات التدوير، لتنفق عائداته على المشاريع الخيرية المتنوعة للجمعية.

وأكّد العوضي، أنّ التطبيق يهدف إلى تحقيق الاستدامة كمصدر من مصادر التمويل المتجددة، لتنمية العمل الخيري والتوسع بالعطاء ليستوعب الطلبات المتزايدة للمساعدة، «حيث أُطلق استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي ويباركه».

وأضاف العوضي: إن التوثيق الدقيق لتفاصيل مشروع «ملابس» يؤكد أن مجموع ما أنفقه منذ تأسيسه باسم «قديمكم جديدهم» وحتى نهاية عام 2022 بلغ 42,1 مليون درهم، وقد كان أحد الأسباب التي أهلت «بيت الخير» للحصول على شهادة «الآيزو» للمسؤولية المجتمعية عام 2015 منفردةً بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وتجديدها مرتين في 2018، 2021.

وأشار إلى فخر «بيت الخير» ومجلس إدارتها الذي يوجه كوادر الجمعية دائماً للإبداع والابتكار في العمل الخيري، وينظر إلى ما تنتجه الجمعية من تطبيقات ومشاريع ومبادرات خيرية جديدة كوقف فكري من أوقافها.

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