«الشارقة للخدمات الإنسانية» تسعى لجمع 11 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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تقدمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتهاني والتبريكات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، راجيةً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركة، داعية أبناء المجتمع ومؤسساته إلى مساندة «حملة الزكاة»، التي تطلقها المدينة سنوياً منذ عام 1989 خلال الشهر الفضيل، وتحمل شعار «زكاتكم لتعليمنا».

وتهدف الحملة هذا العام، إلى جمع 11 مليون درهم، لسداد الرسوم الدراسية لـ 479 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، من المستحقين لأموال الزكاة، وفق الضوابط الشرعية.

وترتكز المدينة في حملة الزكاة على الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، بجواز جمع الزكاة وقبولها وتقديمها للأشخاص أصحاب الهمم، حيث تقوم اللجنة المتخصصة في المدينة، بدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد بدقة من يدخل في فئة «المحتاجين»، بسبب عدم القدرة على الكسب أو تلبية الاحتياجات الضرورية، نظراً لارتفاع كلفة التعليم أو العلاج، من أجل سداد الرسوم الدراسية.

استقرار

وأوضحت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي أن المدينة تبنت منذ تأسيسها قبل 44 عاماً، قضايا أصحاب الهمم في نهجها ورسالتها ورؤيتها، وحرصت على توعية أبناء المجتمع بها، داعيةً إياهم إلى مساندتها، وتقديم الدعم المناسب في جميع المجالات، والمساهمة بأموال الزكاة كي تواصل تقديم خدماتها التعليمية المنسجمة مع أحدث المعايير والتوجهات. وتوجهت رئيس المدينة بالشكر الجزيل إلى حكومة الشارقة، وإلى الشركاء والرعاة والداعمين لحملة الزكاة.

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