كرّمتها بدور القاسمي.. 30 مؤسسة وطنية تتعاون مع «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

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كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، 30 مؤسسة وطنية؛ تقديراً لشراكاتها الطويلة ومساهماتها في إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقودها الجامعة. جاء ذلك خلال حفل نظمه قسم الخدمة المجتمعية والتواصل التابع لمكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهد تكريم شركاء الجامعة الذين عقدت معهم شراكات متينة خلال الفترة الماضية، بما يوفر لطلبتها خبرات تطوعية متنوعة في مختلف المجالات.

تطوع

تضمن الحفل عرض فيديو للاحتفاء بدور المؤسسات الوطنية الشريكة في دعم جهود الجامعة على مر الأعوام من خلال بعض المبادرات المؤثرة ومنها مشروع «يداً بيد» مع «مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي»، والذي تطوع من خلاله 100 طالب وطالبة كل عام لإعادة تأهيل المدارس ودور الأيتام.

آراء واقتراحات

من جهة أخرى التقت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة سبعة عشر عضواً من مجلس طلبة الجامعة طرحوا أفكارهم واقتراحاتهم وعبروا عن تطلعاتهم للحياة الجامعية وما بعدها. وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن آراء واقتراحات الطلبة ستؤخذ بعين الاعتبار في رؤية الجامعة واستراتيجيتها وحثتهم على اغتنام الفرصة للاستفادة من الإرث الغني الذي تتمتع به الجامعة على مدار تاريخها الذي تجاوز ربع قرن. ودعت الشيخة بدور القاسمي أعضاء المجلس إلى غرس روح العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية وخدمة المجتمع في نفوس زملائهم.

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