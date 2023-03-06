عبد الله بن سالم ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون حفل زفاف

المصدر: الشارقة - وام

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حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن عبد الله بن علي المحمود، بمناسبة حفل زفاف نجله عمر إلى كريمة عمر بن عبد الرحمن بن سيف آل صالح، في نادي الشارقة للغولف والرماية.

كما حضر الحفل، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

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