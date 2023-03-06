شرطة دبي تقدم فرص عمل للمجندين

المصدر: دبي البيان

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بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة السادسة من المعرض.

وتأتي مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض، من أجل توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، مشيراً إلى الحرص على المشاركة منذ انطلاق دورته الأولى.

وأوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن منصة شرطة دبي، ستعرض الوظائف الشاغرة التي يُمكنهم التقدم إليها.

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