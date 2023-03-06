خلال 3 سنوات «صفر» وفيات حوادث السير في نايف

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف، ومن خلال إطلاقه لمبادرة «التحدي الصفري» التي جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف تحقيق صفر جريمة في منطقة نايف، نجح في تعزيز جهود الأمن والأمان والحد من الجريمة خلال الربع الأخير من العام الماضي (منذ إطلاق المبادرة)، بينما حقق المركز نسبة 97.6 % معلومية للقضايا المقلقة وتحقيق معدل استجابة للحالات الطارئة بلغ 1.41 دقيقة.

وقال اللواء الجلاف: «إن النتائج والإنجازات المتعددة للعاملين في مركز شرطة نايف، أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة، ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء الجلاف لمركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد حارب الشامسي مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد عمر عاشور نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

واطلع خلال جولته على النتائج المتعلقة بالمركز وإحصاءات قسم المناوبة والتسجيل المروري والجنائي خلال عام 2022، والتي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية، حيث بلغت نسبة القضايا «المقلقة المعلومة» في المركز 97.61 %.

لا وفيات

ووفقاً للإحصائيات لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير في منطقة نايف خلال الثلاث سنوات الماضية، ليبلغ معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من سكان منطقة الاختصاص صفر في المئة، فيما ساهمت الدراسات التحليلية وحملات التوعية في تحقيق هذه النتيجة.

واطلع اللواء الجلاف على مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتي حقق فيها المركز 1.41 دقيقة خلال العام الماضي، في حين كان المستهدف 3 دقائق للحالات الطارئة، كما اطلع على مبادرة الفرق الأمنية، والتي نتج عنها ضبط 153 مطلوباً، و655 مخالفاً، و14 متسولاً، و149 بائعاً متجولاً.

السعادة الوظيفية

وفي الجانب الإداري، اطلع اللواء الجلاف، على إنجازات إدارة الشؤون الإدارية، والتي حقق فيها المركز ارتفاعاً في نسبة السعادة الوظيفية لتصل إلى 97 %، وذلك من خلال برامج ومبادرات تبناها المركز، أبرزها، المسابقات الأسبوعية الثقافية، ومبادرة «نجوم»، و«بكم نحتفي».

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