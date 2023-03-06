«الحكومة الإلكترونية بالشارقة» ضمن أفضل بيئات العمل في الإمارات

المصدر: (الشارقة - وام)

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نالت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة المركز الرابع ضمن أفضل بيئات العمل في دولة الإمارات لعام 2023، وذلك بعد تصنيفها خلال عامي 2021 و2022 كأفضل بيئة عمل وحصولها على المركز الحادي عشر كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال ديسمبر 2022.

وبهذا الإنجاز الجديد حصدت الدائرة بذلك 4 ألقاب خلال 3 سنوات، ما يعكس حرصها على توفير تجارب استثنائية للموظفين في بيئة العمل ومنحهم فرصة لتطوير مسيرتهم الوظيفية بالتوازي مع توفير عوامل الرفاهية والمرونة والأمان.

جاء حصول الدائرة على هذا اللقب بناءً على نتائج الاستبيان الذي أجرته مؤسسة «Great Place To Work» لقياس وتقييم تجربة الموظفين في بيئة العمل، حيث تناول الاستبيان محاور تقييمية عدة، أهمها ممارسات إدارة الموارد البشرية مدى التطور الوظيفي وثقافة بيئة العمل ودرجة التعلم والاستدامة وفرص الترفيه المتاحة، وغيرها من المعايير التي يتم الاستناد عليها لمنح اللقب.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، الحرص على توفير فرص تدريبية تؤهل الكوادر العاملة وتدعم خبرتهم وصولاً إلى توفير الأمان الوظيفي ورفاهية الموظفين بطرق مبتكرة.

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