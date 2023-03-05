"الإمارات لرصد الشهب" تشارك شبكات عالمية في رصد زخة "فبراير الشجاعيات"

المصدر: وام

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شاركت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي شبكات عالمية أخرى في رصد فورة لزخة شهب تسمى “ فبراير- الشجاعيات ” .

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي أن الشجاعيات هي عدد من الشهب تظهر في شهر فبراير وتبدو منطلقة من مجموعة “ الشجاع”.

وقال الدكتور بيتر جينيسكينز من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” المشرف العام على الشبكات المشاركة في برقية خاصة نشرها الاتحاد الفلكي الدولي أن عددا من الشبكات العالمية ومنها شبكة الإمارات رصدت خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير الماضي 29 شهابا تابعا لهذه الزخة.

وكانت الجسيمات الفضائية التي سببت الشهب قد انفلتت من مذنب تابع لمجموعة تسمى "عائلة المشتري" حيث إن آخر مرة شوهدت هذه الشهب عام 2013 وعام 2018 ولم يلاحظ لها أثر في السنوات التالية، إلى أن ظهرت هذه السنة بهذا الشكل القوي نسبيا.

يذكر أن الشبكات التي شاركت في هذا الرصد هي : 5 شبكات في أمريكا وشبكة في أوروبا وشبكة في أستراليا وشبكة في ناميبيا وشبكة في تشيلي وشبكة الإمارات الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط.

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