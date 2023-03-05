طقس الإمارات غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 30 كم/س.. والخليج العربي يكون خفيف الموج

ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 02:13 و الجزر الأول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 07:03.

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 22:07

والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 90 40

دبي 29 19 85 45

الشارقة 29 17 90 40

عجمان 29 18 90 30

أم القيوين 30 19 90 45

رأس الخيمة 30 16 90 40

الفجيرة 28 20 85 35

العـين 33 17 85 25

ليوا 33 14 90 25

الرويس 32 13 85 35

السلع 30 15 85 40

دلـمـا 27 15 85 40

طنب الكبرى27 19 90 45

طنب الصغرى 27 19 90 45

أبو موسى 27 19 85 40

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