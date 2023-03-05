«غرف الإمارات» تبحث تعزيز مكانة القطاع الخاص عالمياً

المصدر: الشارقة - وام

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استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات في 2023 برئاسة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة أبوظبي، بحضور عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة الشارقة وأعضاء المجلس المكون من 14 عضواً يمثلون غرف (أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – رأس الخيمة – الفجيرة)، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات والمدراء العاميين لغرف التجارة وممثلين عن وزارة الاقتصاد.

ناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم أصحاب الأعمال، والمبادرات والفعاليات والمؤتمرات التي سيقوم بها اتحاد غرف الإمارات مع الغرف الأعضاء ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف لخدمة أصحاب الأعمال وتسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص الإماراتي عالمياً.

وأكد عبدالله محمد المزروعي أهمية الدور المناط بهم والمتوقع من اتحاد غرف الإمارات خلال الفترة المقبلة، والذي يضمن خدمة القطاع الخاص وتنميته ومساندة الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال قيام القطاع الخاص بدوره كشريك أساسي في البناء والتنمية الشاملة.

وأشاد المجتمعون بالأدوار المهمة التي لعبها اتحاد غرف الإمارات خلال مراحله المختلفة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين حول العالم إلى جانب مساهمته في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال شراكته الفاعلة مع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وأكدوا أن التغييرات والتحسينات في النظم والقوانين والتشريعات الاقتصادية تهدف في مجملها إلى تمكين غرف الإمارات والقطاع الخاص نحو تبني دور أكبر في التنمية وإثراء وتوسيع تجربة المشاركة في صنع القرار الاقتصادي مع كل الفاعلين في الجوانب الاقتصادية بالدولة.

وعقب انتهاء الاجتماع جال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات والأعضاء في مختلف مرافق غرفة الشارقة، حيث تعرفوا على آلية العمل بالغرفة وإداراتها وفروعها وأنشطتها والخدمات التي تقدمها إلى منتسبيها في إدارة العضوية، وسعيها الدؤوب للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة كمركز إقليمي على خريطة التجارة الدولية، وبما يدعم جهود الدولة ويرسخ موقعها الاقتصادي المهم على الساحة العالمية ويعزز جاذبيتها للاستثمار.

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