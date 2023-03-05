"أبوظبي للتقاعد": ضم مُدد الخدمة السابقة يتم تلقائياً

المصدر: وام

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أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق من القطاعين الحكومي والخاص، تتم تلقائياً ودون تكلفة، عند انتهاء خدمته من جهة عمله والالتحاق بالعمل بجهة أخرى تحت مظلة الصندوق، ولكن بشرط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة.

ولفت إلى أنه في حال قرر المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم رغب في ضم مدة خدمته السابقة لاحقاً، سيكون عليه سداد مقابل تكلفة الضم بواقع 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.

وشدد الصندوق، على أهمية قيام المؤمن عليهم بضَم مُدد خدماتهم السابقة، عند التحاقهم بالعمل لدى جهة عمل جديدة، لحفظ حقوقهم في الحصول على المنافع التأمينية المقررة لهم حسب قانون التقاعد، عن كامل مدة خدمتهم وكذلك لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.

وأوضح الصندوق أنه في حال انتهت خدمة المؤمن عليه من جهة عمل غير تابعة للصندوق مثل الجهات الاتحادية والتحق بالعمل لدى جهة عمل تتبع الصندوق تكون تكلفة الضم 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بتاريخ تقديم طَلب الضم.

وأشار الصندوق، إلى أن مدد الخدمة المسموح بضمها هي: مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية، مدة الخدمة السابقة في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، وكذلك في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، مدة الخدمة السابقة في الدوائر المحلية في إمارات الدولة حسب الشروط المحددة بالقانون.

وشملت أيضاً مدة الخدمة العسكرية، مدة الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، مدة الخدمة للمواطن خارج الدولة بشرط أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة خلال الخدمة، إضافة إلى مدة خدمة الطالب العسكري بشرط الالتحاق بالقوات المسلحة بعدها.

وذكر الصندوق أن شروط الموافقة على طلبات ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم هي: تقديم المؤمن عليه طلب الضم وهو على رأس عمله، إذ لا يجوز ضم مُدد الخدمة السابقة بعد التقاعد، كما يجب ألا تكون مدة الخدمة المراد ضمها انتهت بالحرمان من المكافأة أو المعاش، وكذلك ألا يكون صرف للمؤمن عليه عنها معاش تقاعدي.

وأشار إلى أنه يشترط لضم مدد الخدمة السابقة، أن يُسدد المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع (26%) من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية وقت تقديم طلب الضم، على ألا تقل تكلفة الضم عن قيمة المكافأة المصروفة للمدة المراد ضمها، مشيراً إلى أن إصدار الموافقة النهائية على طلب الضم، يتطلب أن يسدد المؤمن عليه كامل مبلغ تكلفة الضم قبل انتهاء خدمته.

وأوضح الصندوق أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل استكمال السداد، يتم احتساب المدة المضمومة بما يُقابل المبلغ المسدد بالنسبة والتناسب، موضحاً أنه يمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر خدمات الصندوق الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم ".

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