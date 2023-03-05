"طرق دبي" تطرح مناقصة لتنفيذ 3 محطات لاستراحة سائقي دراجات التوصيل

المصدر: البيان

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دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات والمؤسسات العاملة بمجتمع الأعمال في الدولة، للمشاركة في مناقصة تنفيذ (3) محطات متكاملة مُخَصَّصَةٌ لاستراحة سائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة، وتأتي هذه المناقصة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة المشتركة من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطراف كافة.

وتتوزّع المحطات على ثلاث مواقع حيوية تقع الأولى على شارع الشيخ زايد بالقرب من فستيفال بلازا في منطقة جبل علي، والثانية في منطقة بور سعيد بالقرب من شارع المرقبات 22، بينما تقع الثالثة في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية بالقرب من شارع المنامة.

وتهدف الهيئة من إطلاق هذا المشروع الحيوي إلى إسعاد سائقي توصيل الطلبات من خلال تزويدهم بالخدمات الأساسية الضرورية التي يحتاجونها مثل خدمات الصيانة وخدمات التزوّد بالوقود بالإضافة إلى مناطق الاستراحة والمطاعم بالإضافة إلى المعلومات التوعوية الخاصة بالسلامة العامة وضوابط لائحة الجودة الصادرة عن الهيئة".

كما يأتي هذا المشروع تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة باستمرار لتنظيم والارتقاء بسلامة قطاع توصيل الطلبات الذي شَهِدَ نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات توصيل الطلبات في إمارة دبي إلى 2,891 شركة في ديسمبر من العام 2022 لتسجّل هذه الزيادة نسبة بلغت 48.3% ما بين عامي 2021 و2022 بالإضافة إلى وجود أكثر عن 36 شركة توصيل طلبات من خلال المنصات والتطبيقات الذكية.

ووضعت الهيئة خططاً لتنفيذ استراحات دائمة ومؤقتة للسائقين لتلبية النمو المتسارع للقطاع وقامت بتنظيم العديد من المبادرات لرفع كفاءة وسلامة هذا القطاع الخدمي والاقتصادي المهم، ومن هذه المبادرات إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، وجائزة التميّز لقطاع توصيل الطلبات، وتنظيم ورشٍ توعوية لتثقيف العاملين في هذا القطاع لاسيما السائقين بالقوانين المرورية والحرص على التقيّد بها ضماناً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، فضلاً عن تقديم أرقى الخدمات للمستهلكين من جميع شرائح المجتمع.

وتسعى الهيئة دائماً إلى توطيد وتمتين العلاقات مع الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات لمعالجة جميع التحديات التي تواجههم في سير أعمالهم اليومية بالإضافة إلى تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة من شأنها تطوير وتعزيز قطاع توصيل الطلبات وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة في إمارة دبي.

الجدير بالذكر أن هذا القطاع يطرح فرصاً استثمـاريةً تسهم فـي تنشيط الحركة الاقتصادية فـي إمـارة دبي وتحقق منافع متبـادلة تتمثّل فـي تمكين المستثمرين من تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم والإسهام في تنفيذ مشـاريع تطويرية تعزز ريادة الإمارة فـي هذا القطاع الحيوي.

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