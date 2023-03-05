مليون درهم مساعدات «خيرية أم القيوين» للأسر المتعففة

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

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قدمت جمعية أم القيوين الخيرية، مساعدات بقيمة مليون و46 ألف درهم، للأسر المتعففة من ذوي الدخول المحدودة في الإمارة من المواطنين والمقيمين، وذلك بناء على اجتماع لجنة المساعدات في الجمعية، برئاسة سعيد بن ناصر التلاي، وحضور أعضاء اللجنة، وتم بحث طلبات المساعدات الجديدة.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس جمعية أم القيوين الخيرية، أن الجمعية منذ إنشائها ماضية في تعزيز العلاقات التعاونية مع مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية، للنهوض بالأسر والحالات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، خصوصاً الأسر المتعففة، وتلك التي من أصحاب الدخول المحدودة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

أجهزة

وأكد عيسى بولحيول مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، أن المساعدات تضمنت صرف القسائم الغذائية الشهرية للأسر المتعففة والكوبونات العلاجية الشهرية والعمليات الجراحية للمرضى المتعسرين، بالإضافة إلى تأثيث المساكن، ومشروع توصيل التيار الكهربائي للمنازل الجديدة، وكذلك تم توفير الأجهزة الإلكترونية للمساكن، وصرف المساعدات الإيجارية للأسر المستحقة، كما تم تقديم مساعدات مالية لقضايا الغارمين.

ثمرة

وأضاف أن مشاريع الجمعية الخيرية، ثمرة طيبة لتعاون الجمعية مع أصحاب الخير، ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتجاوب معها وتشاركها تلك الجهود، وتدعم برامجها ومشاريعها الخيرية، التي تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وحتى تستفيد تلك الأسر من المساعدة خلال شهر رمضان المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهلها.

خطط

وأوضح عيسى بولحيول أن الجمعية وضعت خططاً للعام الجاري، من خلال إطلاق المبادرات الخيرية، التي تصب في صالح المحتاجين، وتلمس احتياجاتهم، والعمل على مساعدتهم، كما أنها تضع نصب أعينها، مساعدة الأسر المحتاجة، وتوزيع الزكاة حسب المصارف الشرعية، وتوزيع المير الرمضاني وإفطار الصائم، ومساعدات علاجية وشهرية ودراسية وخلافها، وشراء أجهزة إلكترونية وكهربائية، بهدف مساعدة الحالات المحتاجة، ومد يد العون لها.

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