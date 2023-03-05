«الصحة» تستضيف اجتماعاً إقليمياً حول النظم الغذائية

المصدر: دبي- وام

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استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاجتماع الإقليمي للخبراء بشأن سياسات النظم الغذائية الصحية، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية في دبي، بهدف مناقشة المستجدات في مجال سياسات النظم الغذائية الصحية على مستوى المنطقة، مع التركيز على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاسترشاد باستراتيجية التغذية لإقليم شرق المتوسط 2020-2030.

مشاركة

حضر الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي والقطاعات المعنية في هذا المجال بالدولة، بمشاركة خبراء وممثلين من دول مجلس التعاون، والدكتور أيوب الجوادلة المستشار الإقليمي للتغذية في المنظمة، وعدد من الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى مشاركة عن بعد لبعض ممثلي البلدان الأخرى في إقليم شرق المتوسط.

وتتمثل الأهداف الرئيسة للاجتماع، في تعزيز الإجراءات لإرساء نظم غذائية صحية، واستعراض أحدث الإرشادات والتوجهات، ومناقشة فرص التعاون، والاستفادة من الخبرات الدولية بشأن تنفيذ مجالات العمل الرئيسة الأربعة، وهي إعادة تركيب وتصنيع الأغذية، تحسين جودة الطعام المباع أو المقدم في المؤسسات العامة الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتوسيم الأغذية، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات الدول في تنفيذ السياسات في هذه المجالات الأربعة، وأحدث الإرشادات الصادرة عن المنظمة ومبادراتها ذات الصلة.

برامج وطنية

وأكد الدكتور حسين الرند، أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها الرامية لأن تكون من الدول الرائدة في مجال النظم الصحية الغذائية.

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