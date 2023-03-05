الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث التعاون مع المغرب

المصدر: الرباط - وام

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بحث وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، أمس في العاصمة المغربية الرباط، مع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات الحقوقية.

تأتي زيارة وفد الهيئة في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات الحقوقية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يملك رصيداً كبيراً في تراكم الخبرات تجاه الملفات الحقوقية.

وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن زيارة وفد الهيئة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب هي امتداد للشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، مبدياً تطلعه لتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين.

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