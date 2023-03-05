تعاون بين «المجلس العالمي للتسامح» وتشيلي

المصدر: سنتياغو- وام

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وقّع أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وألفارو إليزالدي رئيس مجلس الشيوخ التشيلي، اتفاقية تعاون مشترك بين المجلسين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ التشيلي للجروان، ووفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، في سنتياغو.

حضر التوقيع عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام من تشيلي، فرانسيسكو شهوان، وعضو مجلس الشيوخ التشيلي، جوستافو اكوستا ممثل المجلس العالمي للتسامح والسلام في أمريكا الجنوبية.

كما وقّع الجروان اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس النواب التشيلي وقعتها صوفيا سيد فيرسالوفيتش نائبة رئيس مجلس النواب التشيلي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مجال التسامح والسلام.

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