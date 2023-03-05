المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء يناقش أحدث الأبحاث المستقبلية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تنطلق غداً النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps)، أحد أبرز الأحداث الفضائية الرائدة عالمياً، والذي تنظمه الجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ويستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء في مركز دبي التجاري العالمي، ليكون النسخة الأولى التي تعقد في الوطن العربي.

نجاح كبير

ويستقطب المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء، وذلك لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات الحديثة والابتكارات في قطاع الفضاء.

فيما يأتي انعقاد هذا الحدث في أعقاب النجاح الكبير للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الحدث الفضائي الأبرز على مستوى العالم والذي نظمته دبي خلال 2021 لتسجل من خلاله سبقاً لمحيطها العربي، فيما يمثل استضافة الدولة هذا المؤتمر، انعكاساً لخطة الإمارات الاستراتيجية، لتطوير برنامجها الفضائي واستلهاماً من رؤية قيادتها الرشيدة.

إسهامات بحثية

ووفر المؤتمر لجميع الأطراف ذات الصلة بصناعة الفضاء، فرصة لتقديم إسهاماتهم البحثية والمعرفية والابتكارات المتعلقة بالعمليات الفضائية، من خلال إرسال أفكارهم وأوراقهم العلمية من أجل عرضها على مجتمع الفضاء العالمي، كونها فرصة مثالية لمناقشة الأفكار الجديدة وتحليلها وتقييمها، إلى جانب الموضوعات المبتكرة من أجل دفع حدود الابتكار في مجال عمليات الفضاء إلى أعلى مستوى ممكن والارتقاء بإمكاناته.

وأرسل المهتمون والمتخصصون والراغبون في الاشتراك بالمؤتمر، أوراقهم البحثية المقترحة لعرضها في الجلسات المخصصة لذلك على المشاركين، حيث خضعت الطلبات المقدمة للتقييم بناءً على ارتباطها بموضوع المؤتمر، فضلاً عن قياس مدة جدارتها، من حيث المحتوى والواقعية ومراعاة عناصر الابتكار، وقابلية التطبيق والاستفادة من بعثات الفضاء المستقبلية.

فرصة مهمة

ويعتبر المؤتمر فرصة مهمة أمام الخبراء العاملين في مختلف جوانب عمليات الفضاء لطرح ومناقشة المفاهيم التقنية وآليات وإجراءات عمليات الفضاء المستقبلية والعمل على تعزيزها، والتوصل إلى الأفكار التي ستمكن الأطراف ذات الصلة لتطبيق أعلى معايير عمليات الفضاء مع وضع الكفاءة والابتكار والسلامة في مقدمة الاعتبارات وتلبية المتطلبات الضرورية التي تزداد تعقيداً لمهمات الفضاء.

ويأتي المؤتمر بمثابة المنتدى التقني الأبرز لمجتمع عمليات الفضاء، لاسيما وأنه يجمع الرواد من الخبراء والعلماء والأكاديميين والمهنيين المتخصصين.

إضافة إلى الطلاب من جميع أنحاء العالم بهدف مناقشة الابتكارات والتحديات والفرص المتصلة بمختلف جوانب عمليات الفضاء، بما في ذلك مهام الرحلات الفضائية المأهولة والروبوتية والمهمات القريبة من الأرض أو الموجهة نحو عمق الفضاء، وصولاً إلى عمليات النقل في الفضاء بما يشمل الطائرات وصواريخ التجارب ومنصات الإطلاق وغيرها الكثير من الموضوعات المتخصصة في هذا القطاع.

موضوعات بحثية

ويطرح مؤتمر عمليات الفضاء العديد من التخصصات والموضوعات البحثية تشمل تصميم وإدارة المهمات الفضائية، وأفكاراً جديدة للمهمات، مجال الإطلاق والتحليق، هندسة الأنظمة الأرضية، إدارة البيانات، التخطيط وجدولة العمليات، بالإضافة إلى التوجيه والملاحة والتحكم، هندسة الاتصالات والشبكات، مهمات الفضاء المأهولة وعملياتها، العمليات التجارية، الذكاء الاصطناعي وعمليات الفضاء.

وتنوعت موضوعات الأوراق البحثية للمتخصصين المشاركين بها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء، لتتضمن الاختبارات التي تجري في المحطات الأرضية كونها تلعب دوراً مهماً في نجاح أي مهمة، وكيفية إدارة الأعطال خلال المهمات الفضائية، وكيفية تصميم مهمات الفضاء غير المأهولة، وصولاً إلى مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في غرف التحكم وغرف عمليات المهمات.

وكيفية إسهامنا في تحقيق استدامة العمليات، وإمكانية خدمة الذكاء الاصطناعي لهذه العمليات، وعمليات النقل في الفضاء بما يشمل الطائرات وصواريخ التجارب ومنصات الإطلاق وغيرها الكثير من الموضوعات المتخصصة في هذا القطاع.

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