«دفاع مدني أبوظبي» تحتفي بحماة الأرواح والممتلكات

المصدر: العين - وام

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نظمت هيئة الدفاع المدني بإمارة أبوظبي مساء أول من أمس بقلعة الجاهلي بمدينة العين حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني حضره عدد من قيادات الدفاع المدني والجهات الحكومية والخاصة.

وقال العقيد مظفر محمد العامري مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء في كلمة له خلال الحفل «في الأول من مارس من كل عام نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للدفاع المدني، تكريماً وتقديراً للدور البطولي الذي يقوم به أبطال الدفاع المدني وما يضطلعون به في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات والموارد والإنجازات الوطنية».

وأشار إلى أن الاحتفال تحت شعار «الدفاع المدني والتكنولوجيا في تقييم المخاطر» تقديراً للدور الذي تقوم به هيئة أبوظبي الدفاع المدني في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات.

وأوضح أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني شهدت تطوراً كبيراً في مختلف عملياتها الرئيسية وخدماتها الأساسية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وبفضل الرعاية الكريمة التي تقدمها قيادتنا الرشيدة للهيئة وللعاملين فيها. وفي نهاية الحفل كرمت هيئة الدفاع المدني مديري إدارة العين المتقاعدين والمتميزين والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

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