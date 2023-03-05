عروض عسكرية مبهرة في شرطة دبي نفذها طلبة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، الحفل الاستعراضي العسكري الذي قدمه عدد من طلبة مدارس حماية ومدارس أخرى، في فيستيفال سيتي مول، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وممثلين عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومديري مدارس دبي المشاركة في الحدث، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لحفل تخريج الدفعة الثلاثين في أكاديمية شرطة دبي، الذي سيقام الأربعاء المقبل.

فعاليات وأنشطة

ونفذت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من الفعاليات والأنشطة العسكرية مع المجتمع، تزامناً مع الاستعدادات الخاصة بالتخريج الرسمي في أكاديمية شرطة دبي، والقمة الشرطية العالمية التي ستنطلق فعالياتها بعد غدٍ.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن شرطة دبي تسعد بمشاركة المجتمع في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تنفذها، ومنها العروض العسكرية، وهو نهج شرطة دبي في تواصلها مع المجتمع، مضيفاً أن العرض العسكري المبهر الذي نفذه عدد من طلبة مدارس حماية ومدارس أخرى مشاركة، يحاكي استعراض حفل التخريج الرسمي الذي سيقام في أكاديمية شرطة دبي الأسبوع المقبل.

مقطع مصور

وأوضح اللواء رفيع أن الحفل تضمن العديد من العروض والفعاليات المبهرة، منها عرض مقطع مصور لأكاديمية شرطة دبي والقمة الشرطية العالمية، على واجهة مبنى إنتركونتننتال فيستيفال سيتي مول، إضافة إلى عروض أخرى متنوعة، منها الأضواء والليزر، وأتاحت شرطة دبي الفرصة للجمهور بالمشاركة في التقاط صور أو مقاطع فيديو للاحتفالية.

ومن ثم مشاركتها عبر حساباتهم الشخصية على إنستغرام، وإضافة وسم #حفل_تخريج_المرشحين، وتاغ (Taq) لحساب شرطة دبي على إنستغرام، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين.

وتوجه اللواء رفيع بالشكر إلى طلبة المدارس المشاركين في الفعالية، ولأولياء أمورهم على دورهم العظيم في تربية وتنشئة جيل متميز حاضر ويشارك في مختلف المحافل والمناسبات، جيل نفخر به ونعول عليه في بناء مجتمع متماسك يحقق الأهداف والتطلعات السامية لدولتنا الحبيبة. كما توجه للطواقم التعليمية المشرفة على الطلبة، وفرق العمل، وكذلك الشركاء من مجموعة الفطيم، بالشكر لدورهم الكبير ودعمهم لإنجاح هذه الفعالية، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً جماهيرياً لافتاً، ولاقت إعجاب الحضور.

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