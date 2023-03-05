شرطة دبي لمنقذي الشواطئ: «شكراً لكم»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مبادرة «شكراً لكم»، والتي نظمتها إدارة الشرطة السياحية، بالتعاون مع الشركاء، تقديراً لدور منقذي الشواطئ الحيوي، وحرصهم على سلامة مرتادي الشواطئ. وأكد العميد خلفان الجلاف، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً لدور كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين يساهمون في تحقيق توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمانه، منوهاً بدور منقذي الشواطئ الجوهري في مراقبة الشواطئ وحرصهم على اتباع مرتاديها لتعليمات وإجراءات السلامة حفاظاً على حياتهم، موجهاً شكره لهم وللشركاء الخارجيين على التعاون لإنجاح هذه المبادرة.

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