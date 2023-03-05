«جامع الشيخ زايد الكبير» في سولو يحتفي بليلة الإسراء والمعراج

المصدر: سولو - وام

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شهد معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، الاحتفاء بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، الذي أقيم في جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة سولو في إقليم جاوا الوسطى، بحضور عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا ورابطة الآسيان، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية.

وأكد أمين في كلمته بهذه المناسبة، امتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته ببناء هذا الجامع، الذي أتاح أمام آلاف المصلين في مدينة سولو إحياء هذه الذكرى المشرقة في تاريخ الإسلام. وأشار إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير يعد منبراً لنشر رسالة الإسلام في الرحمة والتعاون والسلام والتواصل الإنساني والاجتماعي.

من جانبه، قال السفير الظاهري: «إن جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة سولو تحفة معمارية، تعكس عمق ومتانة العلاقات الإماراتية - الإندونيسية، والرسائل المشتركة التي يحملانها لإبراز الصورة الصحيحة والسمحة للدين الحنيف وقيمة الإنسانية التي تحث على التعايش والتآخي».

وسأل الظاهري المولى عز وجل أن يتغمد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراهما، بواسع رحمته، وأن يدخلهما فسيح جناته.

من جهته عبر الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الرئيس التنفيذي لجامع ومركز الشيخ زايد بمدينة سولو، عن سعادته في إحياء هذه الليلة المباركة والغالية على قلوب المسلمين، متقدماً بخالص التهاني لشعب إندونيسيا بهذه المناسبة وبقرب حلول شهر رمضان المبارك.

بدوره أكد ياقوت خليل قوماس، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، أن جامع الشيخ زايد الكبير، يعد رمزاً لعلاقات إندونيسيا الوطيدة مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية دوره في المساهمة بنشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة سولو في 14 نوفمبر 2022 بحضور جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين.

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