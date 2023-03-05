توجيهات حمدان بن محمد عززت فاعلية المبادرات المجتمعية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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جاءت إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأداء مؤسسة «فرجان دبي» منسجمة مع نهج الإمارة وقيادتها الحكيمة في دعم مسيرة التنمية عبر مكافأة المجتهدين الحريصين على رفعة مجتمعهم وتطوره، انطلاقاً من وعي القيادة الحكيمة وقناعتها المطلقة بأن الإنسان المجبول على الانتماء الوطني هو الذي يصنع الفارق في مسيرة الوطن المظفرة.

ورفعت علياء الشملان، مسؤولة فرجان دبي، أصدق معاني الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه ودعمه من خلال رسالة الشكر وتقديم هدية للفريق،.

مشيرة إلى أن متابعة القيادة الرشيدة ودعمها يشكلان خريطة طريق، قادت إمارة دبي إلى تبوؤ أعلى المراتب بين كبريات المدن العالمية، وعززت من مكانتها على خريطة المدن الأكثر نمواً وسرعة في توفير جودة ورفاهية العيش للمواطنين والمقيمين.

تواصل

وأضافت الشملان أن جميع أعضاء «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين، يقدمون شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، مؤكدين عزمهم على المضي قدماً في مواصلة تشييد جسور التواصل والترابط المجتمعي في دبي.

وترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، بما يتسق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية في دبي.

وأشارت إلى أن سموه التقى فريق «فرجان دبي» في شهر ديسمبر الماضي، وأشاد بجهود الفريق ومبادراته النوعية، وهو ما شكل وقتها حافزاً كبيراً لهم نحو مزيد من العمل والتميز.

وقالت: نحن كفريق عمل لدينا أجندة زاخرة بالفعاليات المجتمعية التي تتسق مع أهدافنا ورؤيتنا منذ أطلقنا المبادرة قبل عام من الآن، والمتمثلة في ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء.

ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء من خلال تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية.

وأوضحت أن المبادرة تشهد زخماً وتوسعاً كبيرين نتيجة الاهتمام المباشر من القيادة، والكثيرون يسعون إلى الانضمام والمساهمة في تنفيذ وترجمة أهداف «فرجان دبي»، لافتة إلى أن دعم حكومة دبي يشجع المؤسسات والشركات على دعم الفريق لتكبر المبادرة وتعم الفائدة بشكل كامل.

أجندة زاخرة

وتحدثت الشملان عن الأجندة الزاخرة في شهر رمضان، التي بدأت بـ«فرجان دبي» في البرشاء جنوب، والورقاء 3 «بتنظيم احتفالات ليلة النصف من شعبان المعروفة بـ«حق الليلة».

في إطار حرصهم على إحياء الموروث الشعبي والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي يحرص عليها الجميع في الدولة ابتهاجاً بقرب حلول أعظم شهور العام شهر رمضان المبارك، إلى جانب المسابقات والحملات الرياضية ومسابقات الطبخ، والتصوير، وإطلاق حملة الترابط بين الجيران ومشاركتهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب في مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» في شهر رمضان، التي تهدف للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة وتعزيزها وسط المقيمين في الدولة من مختلف الجاليات.

وخلق حوارات فاعلة وبنّاءة بين أبناء الإمارات والمقيمين بها، من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية، وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية، لافتة إلى أن جميع الفعاليات ترسخ لمفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات.

وقالت: إنهم نفذوا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين أكثر من 7 فعاليات مجتمعية رئيسية، كان من بينها مبادرة «مشي الفرجان»، بمشاركة 400 من العضوات، وتم تفعيلها ضمن 7 مجموعات موزعة بين ديرة وبر دبي، وهي فعالية هدفها تعزيز ثقافة اللياقة البدنية، واتباع أسلوب صحي جديد، تعزيزاً لجودة الحياة المجتمعية.

والتأكيد على أن العناية بالصحة من أولويات الحياة وليست من مظاهر الرفاهية، إضافة إلى تنفيذ رحلة «كشتة حتا» شارك فيها 50 عضواً، وتضمنت برنامجاً حافلاً وأنشطة متنوعة، كما تم عقد لقاءات لأمهات من الفرجان حملت اسم «جمعة أمهات»، وكانت بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وشهد شهرا يناير وفبراير تنظيم جلستين بمشاركة 50 أماً، طرحت فيهما محاور اجتماعية مهمة، كدور العاملة المنزلية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية، والأسر الصغيرة والكبيرة، وغيرها من المواضيع، وهي جلسات سيستمر تنظيمها نظراً لأهميتها ودورها في رفع سقف الوعي المجتمعي.

مسابقة

وأشارت الشملان إلى طرح مسابقة مع الشيف بدر، وجمع ما يقارب 30 جائزة من مشاريع مختلفة بمناسبة مرور عام على إطلاق فرجان دبي، علاوة على تنفيذ حملة بعنوان «مبتكري الفرجان» انسجاماً مع شهر «الإمارات تبتكر 2023»، وذلك بهدف المساهمة في اكتشاف الموهوبين والمبتكرين في فرجان دبي ومساعدتهم وتقديم كل أوجه الدعم لهم.

ووجهت علياء الشملان من خلال «البيان» دعوة لأفراد المجتمع الراغبين في المشاركة بمهرجان الفرجان «الغاف»، الذي ينطلق يوم التاسع من الشهر الجاري لمدة أحد عشر يوماً، في حديقة مشرف، وسيكون بمثابة منصة تجمع أصحاب المشاريع المنزلية من المواطنين، إلى جانب فقرات موسيقية، وقسم لتسلية الأطفال، ولقاءات تحمل طابعاً من الألفة والمودة بين جميع المشاركين.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم فعالية مجتمعية بهذا الحجم في الحديقة تحمل سمة عائلية، متوقعة أن تشهد الحديقة توافد المئات للاستمتاع والاستفادة من الأجندة الخاصة بالمهرجان.

وذكرت أن لديهم حتى الآن 96 ألف متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يتضمن فريق العمل 31 عضواً رئيساً، و450 متطوعاً منتسباً، و15 عضو فريق للمحتوى المرئي.

ميثاق شرطة

ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي ميثاق الشرطة المجتمعية مع مبادرة «فرجان دبي»، المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين «الفرجان» في المناطق السكنية المختلفة في دبي، لغايات توطيد الشراكة وتوحيد الجهود بين الشرطة وأفراد المجتمع، إيماناً بأن تعزيز الأمان في المجتمع مسؤولية مشتركة بين جهات إنفاذ القانون والأفراد.

علاوة على حرص الطرفين على تعزيز الشراكة مع الشباب، والاستفادة من أفكارهم وملاحظاتهم بما يخدم المناطق والأحياء السكنية، وهو ما يخدم في النهاية أيضاً مبادرة «الشرطي جارك».

فعاليات وبرامج

ونفذت مبادرة فرجان دبي حزمة فعاليات نوعية، شملت مسابقات متنوعة، منها مسابقة زراعة واجهة المنازل، وفعاليات أخرى خاصة باليوم الوطني، وغيرها لإشراك كبار المواطنين، وأول تحدٍّ للبادل بين الفرجان بالتعاون مع خدمة الأمين وبدل لاين بمشاركة 16 فريقاً.

جنود الفرجان

وتعد فاطمة البستكي، وهي من فريج ند الحمر، داعماً لعمل المبادرة، وعضواً مهماً في منظومة النجاح التي تعيشها، فمنذ انضمامها للفريق في مايو 2021 أسهمت في تنظيم العمل الإداري للمشاريع والمتطوعين.

كما أشرفت على الدعم الفني من نواحٍ عدة، وهي أم لثلاثة من الأبناء، أما سعيدة بنت محمد بالهلي، فقد انضمت لفريق الفرجان في سبتمبر 2021، وبدأت مسيرتها في إدارة حساب فريج البرشاء، حيث ترى أن مساعدة أفراد المجتمع لها متعة خاصة، داعية الجميع إلى الانخراط في العمل التطوعي والخيري لترك الأثر الطيب بين الناس.

ويحرص جمال الشعيبي، مدير عمليات فرجان دبي ومدير حساب العوير، من خلال المبادرة، على إظهار المبادرات المتميزة التي تصب في خدمة المجتمع، وهدفه خدمة أهالي الفرجان وترك بصمة حقيقية في رفع جودة الحياة في الإمارة.

وانضمت حوراء داوود، مسؤولة الشراكات في فرجان دبي من فريج البرشاء جنوب 3، لفريق المبادرة في سبتمبر الماضي مدفوعة بحسها الوطني العالي، إذ تبذل جهوداً استثنائية للرد والتفاعل مع كل الطلبات التي ترد إليها من المؤسسات وأصحاب المشاريع، وتقول غايتنا خدمة المجتمع.

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