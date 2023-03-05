60 متحدثاً بمؤتمر القولون والمستقيم في دبي

المصدر: (دبي- وام)

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بدأت أمس في دبي فعاليات «المؤتمر الإماراتي الدولي الأول لجراحة القولون والمستقيم» الذي تنظمه جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم بمشاركة العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية لجراحة القولون والمستقيم وبإشراف جمعية الإمارات الطبية.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء العالميين وأكثر من 60 متحدثاً في مجال جراحة القولون والمستقيم من عدة دول من أوروبا وأمريكا وغيرها للتركيز على الابتكار في هذا الصدد.

وتم الاطلاع من خلال برنامج علمي وورش عقدت في اليوم الأول للمؤتمر على أحدث التطورات في البحوث والدراسات في هذا المجال، ليوفر بذلك المؤتمر، التعليم الطبي المستمر للأطباء والمتخصصين بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير مهاراتهم على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وقالت الدكتورة ساره البستكي رئيسة جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم إن هذا المؤتمر يتواصل لمدة يومين ويتميز بمشاركة نخبة من رواد جراحة القولون والمستقيم باستخدام الروبوت وأحدث التقنيات في علاج سرطان القولون والمستقيم.

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